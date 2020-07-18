بعد تأجيل حفل زفافها بسبب كورونا.. الأميرة بياتريس تتزوج في قلعة وندسور!

متابعة بتجــــــــــرد: تزوجت الأميرة بياتريس من الإيطالي إدواردو مابيلي موتسي يوم الجمعة في قلعة وندسور بعد أن تم إلغاء حفل زفافها لمراتٍ عدة.

وكان من المقرر أن يتزوج الثنائي في شهر أيار لكن تم إلغاء خطط الزواج بسبب فيروس كورونا.

وحضر الحفل الخاص أجداد العروس الملكة اليزابيث ودوق إدنبره بالإضافة إلى الأقارب.