الشرطة تشكر لاعب كرة السلة شاكيل أونيل.. هذا ما فعله

متابعة بتجــــــــــرد: توقف نجم كرة السلة شاكيل أونيل لمساعدة سائق كان يعاني من عطل بسيارته في أحد شوارع فلوريدا.

وفي التفاصيل، تلقى سائق كان يعاني من عطل بسيارته إثر انفجار إطار، المساعدة من نجم كرة السلة شاكيل أونيل.

وظل أونيل مع السائق حتى وصلت الشرطة للمساعدة. وأظهر مقطع فيديو مصور أونيل وهو يصافح الجميع عن بعد قبل أن يغادر موقع الحادث.

ومن جهته، قدم مكتب الشرطة الشكر لأونيل عبر فيسبوك لتقديمه المساعدة.