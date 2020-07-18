إعتزال لاعب منتخب ألمانيا أندريه شورله

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن أندريه شورله الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا اعتزال كرة القدم في عمر 29 عاماً بعد يومين من إنهاء عقده مع بروسيا دورتموند بالتراضي. وتحدث شورله لمجلة “دير شبيغل” الألمانية عن معاناته من الوحدة كلاعب محترف في آخر موسمين بعد أن قضى عاما على سبيل الإعارة في سبارتاك موسكو وآخر مع فولهام.

وقال أندريه شورله جناح تشيلسي السابق “فكرة القرار تضخمت بداخلي منذ وقت طويل لا احتاج لمزيد من التصفيق، وأضاف يجب دائماً أن تلعب دوراً محدداً لإنقاذ العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على أخرى”.

ومنذ انطلاقته مع ماينتس في 2009 خاض شورله أكثر من 370 مباراة على مستوى الأندية ولعب لفرق باير ليفركوزن وتشيلسي وفولفسبورغ، كما خاض 57 مباراة مع منتخب ألمانيا وسجل 22 هدفاً.