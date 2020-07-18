تكريم لبطلة “تايتانيك” كايت وينسلت في كندا

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي “TIFF”، عن تكريمها للممثلة الإنكليزية الشهيرة كيت وينسلت، خلال فعاليات النسخة السنوية التي ستقام في أيلول/سبتمبر المقبل.
وستنال الممثلة البريطانية كايت وينسلت جائزة “تريبيوت أكتور أوورد” خلال الدورة المقبلة التكريم بصورة افتراضية بسبب وباء كوفيد-19، في المهرجان الذي يعد الأهم من نوعه في أميركا الشمالية.
وأوضحت المديرة العامة للمهرجان جوانا فيشنتي المشاركة في رئاسة الحدث أن “وجود كايت اللامعة والآسرة عبر الشاشة لا يزال مصدر إذهال وترفيه وإلهام للجمهور والممثلين على السواء”.
وأشارت المسؤولة إلى أن الممثلة التي لا تزال تطبع الذاكرة السينمائية من خلال تأديتها بطولة فيلم “تايتانيك”، تمثل “بالقدر عينه من القوة والشجاعة اللتين تتحلى بهما النساء اللائي تختار تجسيد دورهن”.
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