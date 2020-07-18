بالصور – كاتي بيري تستعرض المراحل المتقدمة من حملها بملابس البحر

متابعة بتجــــــــــــرد: استعرضت النجمة الأميركية كاتي بيري مراحل حملها الأخيرة في أحدث ظهور علني لها، فقد رصدتها عدسات الباباراتزي وهي تتجول على الشاطئ في ماليبو مع خطيبها أورلاند بلوم في ملابس البحر.

فقد اختارت كاتي بيري أن تستمتع بيومها على البحر بملابس بحر مؤلفة من قطعة واحدة باللون الأرجواني أبرز تغيّر ملامح جسمها واكتسابها الوزن بشكل واضح.

ومن المتوقع أن تستقبل النجمة كاتي بيري البالغة من العمر 35 عامًا طفلتها الأولى من الممثل في الأسابيع المقبلة القليلة بعد أن كانت قد أعلنت خبر حملها في آذار الماضي.