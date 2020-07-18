- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجــــــــــــرد: استعرضت النجمة الأميركية كاتي بيري مراحل حملها الأخيرة في أحدث ظهور علني لها، فقد رصدتها عدسات الباباراتزي وهي تتجول على الشاطئ في ماليبو مع خطيبها أورلاند بلوم في ملابس البحر.
فقد اختارت كاتي بيري أن تستمتع بيومها على البحر بملابس بحر مؤلفة من قطعة واحدة باللون الأرجواني أبرز تغيّر ملامح جسمها واكتسابها الوزن بشكل واضح.
ومن المتوقع أن تستقبل النجمة كاتي بيري البالغة من العمر 35 عامًا طفلتها الأولى من الممثل في الأسابيع المقبلة القليلة بعد أن كانت قد أعلنت خبر حملها في آذار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور – كاتي بيري تستعرض المراحل المتقدمة من حملها بملابس البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.