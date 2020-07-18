فيفي عبده تكشف حقيقة تعرضها للتحرش

متابعة بتجـــــــــــرد: حسمت الفنانة فيفي عبده الجدل الدائر حول تعرضها للتحرش أثناء حضورها عزاء في الوسط الفني، مؤكدة في منشور لها على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي على “إنستغرام” أنها لم تتعرض للتحرش في هذا الموقف.

وقالت تعليقاً على الموقف: “على فكرة دي مكنتش حالة تحرش زي ما كاتبين ده كان واحد عاوز يتصور وأنا رفضت احترامًا للعزاء اللي كنت فيه”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تصدرت فيه قضية التحرش التريند على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، فيما شارك عدد من النجمات في حملة ضد التحرش بعنوان “افضحي متحرش” من بينهن الفنانة رانيا يوسف، كما شارك عدد من المشاهير في الوسط الفني منهم الفنانة ياسمين غيث والستايلست مى جلال والفنان عمر الشناوي، في حملة بعنوان “متسكتيش على حقك”، لنشر عدد من التجارب مع التحرش ودعم الضحايا.