محمد سرور يبدأ تصوير ثالث كليب مع لايف ستايلز ستوديوز

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Jul 18, 2020
نشرت الصفحة الرسمية لشركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز على موقع تويتر صورة حصرية من أول يوم تصوير لفيديو كليب الفنان المصري محمد سرور تحت ادارة المخرجة المتألقة بتول عرفة الذي انطلقت بتصوير الأغنية في مصر، حيث عبّرت عن سعادتها بالتعاون الثاني مع لايف ستايلز ستوديوز.
وكتبت بتول عرفة على تويتر: “سعيدة جداً بالتعاون الثاني مع الشركة المحترمة لايف ستايلز ستوديوز ويا رب دائماً ننجح مع بعض. وسعيدة بالتعاون مع محمد سرور شخص موهوب ومجتهد وطيب جداً، يا رب توفيقك”.
نذكر أن شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” كانت قد تعاونت مع النجم المصري محمد سرور في عملين فنيين هما كليب أغنية “كل شيء مسموح” (اكتوبر 2019) وكليب أغنية “اضحك الدنيا حلوة” (ابريل 2020)
وها هو التعاون الثالث بين الشركة و”سرور” وضع على نار حامية بأغنية بعنوان “خليها على الله” من كلمات مؤمن راجح، ألحان مصطفى العسال وتوزيع كلٍ من أحمد حسام و إلهامي دهيمة.
اما المخرجة بتول عرفة، تعاونت مع لايف ستايلز ستوديوز بأول كليب مع النجمة كارول سماحة في أغنية “رحلة سعيدة” وقد حقق العمل نجاحاً مميزاً وأبدعت في تقديم فكرة مميزة ومشاهد عفوية معها.
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