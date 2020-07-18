شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين رجل أعمال مشلول فى فيلم "صابر وراضى" مع أحمد آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان محسن محيى الدين فى دور رجل أعمال مصاب بالشلل وعلى كرسى متحرك، خلال أحداث فيلم "صابر وراضى" للنجم أحمد آدم ويعمل عنده بطل العمل سائق خاص وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى انسانى، ويدخل فى كثير من المواقف لمواجهة الحياة.

فيلم "صابر وراضى"، من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، حيث صور أحمد آدم الأيام الماضية بإحدى فيلل شبرامنت، وينتقل بعدها فريق العمل إلى التصوير داخل مدينة الإنتاج السينمائى مرة أخرى.

وشارك فى موسم رمضان الماضى الفنان محسن محيى الدين فى مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك محسن محيى الدين فى مسلسل "خالد بن الوليد" بطولة الفنان ياسر جلال واخراج رؤوف عبدالعزيز وانتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، وقال سابقا عن مشاركته فى العمل "نحن نحتاج الأعمال الدينية و التاريخية، خاصة أننا نتحدث في هذا العمل عن شخصية مؤثرة، ولها قدرة فعالة في إقامة قوة كبيرة، كما أنه يكشف ويوضح الكثير من الحقائق التي نختلف عليها في التاريخ".