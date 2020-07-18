شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير حكاية "أبيض وردى" بعد عيد الأضحى مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القائمون على مسلسل "إلا أنا"، موعد بدء تصوير حكاية "أبيض وردى"، بعد عيد الأضحى المقبل مباشرة، حيث تعمل المخرجة مريم أحمدى والشركة المنتجة على اختيار فريق عمل الحكاية بعد التعاقد مع كل من جميلة عوض ونجلاء بدر وخالد أنور للمشاركة فى البطولة على أن يتم الانتهاء من عملية التعاقدات هذا الأسبوع.

"أبيض وردى" هى الحكاية السادسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة قبل شهر رمضان الماضى، وبدء تصوير الثالثة بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا"قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.