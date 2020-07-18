بالصور.. صبا مبارك تكشف عن مميزات الصمت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشفت الفنانة صبا مبارك، عن مميزات الصمت،عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت صبا صورًا جيددة لها وهي في حالة من التأمل والصمت، وعلقت: "لما تكون بحالة صمت.. عقلك وروحك بيكونوا أقرب ما يمكن لبعض.. والأفكار اللي ممكن تغير حياتك، بتطلع قدامك واضحة، ومشاكلك اللي مفكر ما لها حلول، ممكن وزنها يصير أخف".
يذكر أن، الفنانة صبا مبارك، شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "حارس الجبل" ويشاركها البطولة منذر رياحنة وعبد المحسن النمر وإخراج سائد بشير الهواري.
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