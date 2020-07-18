نيللي كريم تصف نفسها بالذئب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت النجمة نيللي كريم جمهورها بصورة جديدة لها بصحبة كلب، عبر حسابها بموقع "تويتر". وقامت نيللي بوضع الكلب أمام وجهها لتخفي بعض ملامحها، وتعلق: "أنا ذئب". وشاركت الفنانة نيللي كريم مؤخرًا في بطولة مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2020، وحقق نجاحًا كبيرا، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

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