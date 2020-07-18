حنان ترك: اللهم بلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة ونحن في أحسن حال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرصت الفنانة حنان ترك، على تذكير جمهورها ومتابعيها بصيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وكتبت ترك، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "اللهم بلغنا ‎العشر الأوائل من ذي الحجة، ونحن في أحسن صحة وحال.. مجبورين ومرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين".

يذكر أن، في عام 2006 قرّرت حنان ترك ارتداء الحجاب، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"، حتى قررت الاعتزال في العام 2012بعد أخر أفلامها "المصلحة"، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده الفنان أحمد السقا.