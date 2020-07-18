خالد الحجر لـ "عبدالرحمن أبو زهرة": من أجمل وأعظم الممثلين

وجه المخرج خالد الحجر رسالة إلى الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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ونشر خالد بعض الصور برفقة عبد الرحمن أبو زهرة، وصرح قائلًا: الجميل عبد الحمن ابوزهره ، من اعظم وأجمل الممثلين ايلي اشتغلت معاهم ، ربنا يديله طوله العمر ونشوفه في أعمال قادمه ،

خبره كبيره ومدرسه تمثيل.

يذكر أن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة شارك في بطولة مسلسل فرح ليلى، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج خالد الحجر، وبطولة كل من ليلى علوي، فراس سعيد، أحمد كمال، عبدالرحمن أبو زهرة، نادية خيري، شادي خلف، دعاء طعيمة، عبير منير، مروان عزب، اسراء رعد، حجازي محمد، يوسف إسماعيل،

وئام مجدي، سلوى محمد علي، مي سالم، عادل المغربي، ماهر سليم، محمد غنيم، ياسمين كساب، ناني سعد الدين، شادي الدالي، عماد إسماعيل، ناصر شاهين، أحمد فوزي، أشرف جلال، حنان يوسف، كمال الحفناوي، بطرس غالي، مريم صلاح، وليد صابر، عبير الضمراني، يوسف حجازي، أبو بكر عباس، دارينا الجندي، أحمد صلاح، محمد عبدالحليم، محمود محمود، عاطف سعيد، منة حسام، مروان محمود، سيف الأسواني، مريم صالح، مروان عرفان، عبدالوهاب خالد، عزمي داود، منحة زيتون، نرمين ماهر، شريف باهر، علي الخميسي، محمود عزت، هشام جمعة، محمد درديري.