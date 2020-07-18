شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مونتاج فيلم الهجام تمهيدًا لعرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المخرج مرقس عادل اللمسات النهائية على مونتاج فيلمه الهجام بطولة أحمد عبد الله محمود، بعد الانتهاء من تصوير الفيلم كاملا، تمهيدا لعرضه فى السينمات فى أقرب وقت.

وقال أحمد عبد الله، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه يراهن على هذا العمل الذى يقدمه بشكل مختلف تماما عن أعماله السابقة، وأنه يقدم دوراً يعتبر مفاجأة لجمهوره.

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وأضاف محمود أنه سعيد جدا بالمشاركة فى الفيلم، وبالنسبة للدور الذي يقدمه فهو جديد عليه تماما، بالإضافة إلى أن القصة التي يناقشها العمل من واقع المجتمع.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل تضع أحمد عبد الله محمود وعمر الشناوى فى مواجهة بعضهما ، وتشارك الفنانة عايدة رياض كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "الهجام"، إضافة إلى الفنان محسن محيي الدين.

فيلم "الهجام" إخراج مرقص عادل، وينتمى لأعمال البطولة الشبابية، ويشارك فى بطولته الفنان أحمد عبد الله محمود، ووائل عبد العزيز ومحمود فارس وعمر الشناوى، محسن منصور ، وعدد آخر من الفنانين الشباب.