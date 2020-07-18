شكرا لقرائتكم خبر عن "السجن" يجمع خالد أنور ووائل عبد العزيز فى "شريط 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف صناع فيلم "شريط 6" بطولة الفنان خالد الصاوى، تصوير المشاهد المتبقية خلال شهر أغسطس المقبل، بعد توقف عدة أشهر، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعى المفروضة خلال الفترة المقبلة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ويجسد أنور دور شاب يعيش بمفرده فى منزله ويواجه العديد من المواقف فى حياته، تنقلب حياته حين يتهم فى قضية قتل ويدخل السجن ليقابل وائل عبد العزيز "مسجل خطر" – ضيف شرف الفيلم - الذى اعتاد على الحبس بين وقت وآخر، ويدور بينهما حوار طويل يطمئنه الأخير بأن قضيته "فشنك" ولا يوجد أى دليل على إدانته.

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فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

تدور أحداث الفيلم حول طبيب أمراض نفسية مهتم بمعالجة قضايا الشباب، وتدور أحداثه فى إطار مثير ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.