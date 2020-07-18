شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فيلم الدائرة بجائزتى أفضل مخرج وممثل من مهرجان "ريترو أفانت جارد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم المصرى "الدائرة" بجائزتى أفضل مخرج لـ محمد جوهرى، وأفضل ممثل لفاروق قاسم، وذلك بمهرجان Retro Avant Garde Film Festival الدولى، وهو مهرجان يختص بصانعى الأفلام حول العالم .



فاروق قاسم

ورغم الأزمة التى تواجه صناعة السينما فى العالم إلا أن بعض المهرجانات اعلنت عن اقامة دوراتها بشروط أو عرض المهرجانات لأفلامها "أون ‏لاين" والسينما المصرية لها نصيب فى المهرجانات وحاضرة بقوة حيث تم اختيار فيلمين فى المسابقة الرسمية لمهرجان " كان "

اختير الفيلم المصرى "سعاد" للمخرجة أيتن أمين‎ ‎فى المسابقة الرسمية للفيلم الطويل ‏بمهرجان كان وفيلم "سعاد" يستكمل المسيرة الفنية للأعمال السينمائية المصرية المشاركة فى ‏مهرجان كان، والتى بدأت بمشاركة فيلم "دنيا" للمخرج محمد كريم الذى شارك فى دورة ‏المهرجان عام 1946، ومن ثم أفلام "ابن النيل" و"صراع فى الوادي" للمخرج الكبير ‏الراحل يوسف شاهين، اللذين شاركا فى الدورة الـ 1952 و1954، وفيلم "ليلة غرام" ‏للمخرج الكبير أحمد بدرخان الذى عرض عام 1952‏‎.‎

وكانت آخر الأفلام المصرية المنضمة لقائمة ترشيحات مهرجان كان السينمائى فيلم ‏‏"يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى الذى شارك عام 2018 فى المهرجان. ‏

وكان القائمون على المهرجان قد أعلنوا أن بعض الأفلام التى كان من المتوقع ‏عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى قبل إلغائه بسبب كورونا ‏ستعرض بالمهرجان العام المقبل، ومن المقرر أن تأخذ الأفلام التى تم اختيارها ‏رسميا فى عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك فى محاولة لتعزيز أوراق ‏اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيرى خلال المؤتمر الصحفى إلى أن ‏التنوع كان الهدف الأساسى من هذه الدورة‎.‎

كما اختير فيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء فى المسابقة الرسمية للفيلم القصير ‏بمهرجان كان. ليكون أول فيلم مصرى قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة ‏فى تاريخ المسابقة.‏

الفيلم تدور قصته داخل مدينة القاهرة وتحديدًا فى حى السكاكيني، وتم اختيار ‏أبطاله عن طريق وكالة خاصة باختيار الوجوه الجديدة وبطلاه هما سيفالدين ‏حميدة، ونورهان محمد، والعمل إنتاج مصرى فرنسي‎.‎

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فيلم "ستاشر" هو ثانى أفلام المخرج سامح علاء وهو مخرج شارك من قبل فى ‏مهرجان تورنتو عام 2017 بفيلم "خمستاشر" وعرض فى مهرجان زاوية وحصل ‏على عدة جوائز منها أفضل فيلم وأفضل مخرج‎.‎

كما حصل فيلم هذه ليلتى على الجائزة الذهبية ، حيث نافس فى المسابقة الرسمية ‏لـمهرجان جنيف الدولى للأفلام الشرقية(‏FIFOG‏) بـ سويسرا فى الفترة ما بين 8 ‏وحتى 14 يونيو الجارى فى نسخته الرقمية ، والتى أقيمت تحت شعار "المقاومة ‏‏..المؤنث" .‏

وقد حظى الفيلم العام الماضى بعرضه العالم الأول بـمهرجان الجونة السينمائى ‏الدولى وعدة عروض أخرى شملت مهرجان كليرمون فيران ومهرجان الأقصر للسينما ‏الأفريقية

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وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء ‏الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة ‏لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.‏

وأخيرا شارك فيلم "حنة ورد" للمخرج مراد مصطفى، فى مهرجان بالم سبرينحز ‏السينمائى الدولى بالولايات المتحدة الأميركية‎.‎‏ المقام فى الفترة من 16 إلى 22 من ‏شهر يونيو، بشكل افتراضى عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا. ويعتبر ‏المنوط بتأهيل الأفلام للمشاركة فى جوائز الأوسكار لعام 2021‏‎.‎

أقيم العرض العالمى الأول للفيلم مطلع العام الجاري، ضمن الاختيارات الرسمية ‏لمهرجان كليرمون فيران الدولى للفيلم القصير بفرنسا، وهو أكبر محفل دولى للأفلام ‏القصيرة‎.‎

تدور أحداث الفيلم حول "حليمة"، وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر، تعمل "حنانة" ‏أى ترسم الحنة للعروس، وقبل حفلات الزفاف تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد ‏الأحياء الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر ‏‏7 سنوات، والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.‏