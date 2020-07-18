صور| ياسمين رئيس بإطلالة كاجوال في أحدث إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت الفنانة ياسمين في الصور بأحد الجراجات في الشارع، وبإطلالة كاجوال. يذكر أن، ياسمين رئيس، تعاقدت مؤخرا مع المنتج أحمد السبكي، على المشاركة في بطولة فيلمي فيلم"جارة القمر" إخراج هادي الباجوري، وفيلم "تحت تهديد السلاح" إخراج ماندو العدل وتأليف أيمن بهجت قمر.

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