هكذا داعب حجاج عبد العظيم سمكة قام باصطيادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
ظهر الفنان القدير حجاج عبد العظيم، على متن أحد القوارب، وهو يمسك سمكة اصطادها من البحر.
ونشر حجاج، فيديو كوميدي له وهو يداعب السمكة عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "حد يعرف يلاعب السمك كده".
يذكر أن، حجاج عبد العظيم، شارك في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" وشارك في البطولة صلاح عبد الله وحمدي الميرغني ومحمد أسامة أوس أوس، وانتصار، وعدد من الفنانين.
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