الشرطة في لندن تقول إنها تتعامل مع حادث في برودجيت بوسط لندن وتحث الناس على تجنب المنطقة المزيد

قالت الشرطة البريطانية إن شخصين تعرضا للطعن، فجر السبت، في الحي المالي بلندن وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على حياتهما.



وقالت شرطة لندن في بيان إن "رجال الشرطة يتعاملون حاليا مع حادث منفرد في برودجيت سيركل تعرض فيه شخصان للطعن".

وحثت الشرطة الجميع على إخلاء المكان وسط انتشار سيارات الإسعاف بالموقع، كما أكدت أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب