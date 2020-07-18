فن ومشاهير

مادلين مطر تستعرض رشاقتها في الجيم

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شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت مادلين مطر وهى داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين بملابس رياضية جذابة".

طرحت الفنانة مادلين مطر  كليبها الجديد "طمن قلبك"، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.

يذكر أن طرحت مادلين منذ فترة أغنية "خانونى" هي باللهجة العراقية، من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

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