اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر



"الخليج 365" من بيروت: احتجز عناصر من الشرطة الكويتية الإعلامية ​حليمة بولند​ بعد أن كسرت قانون حظر التجول المعمول به في البلاد، ووجهت لها تهمة مخالفة القانون.

واتصلت بولند بزميلها علي أحمد أثناء تقديمه برنامج «هنا الكويت» المباشر على شاشة قناة «سكووب» وأعلمته بأنها محتجزة لدى الشرطة، حيث أن فرد الأمن لم يتعرف عليها وأصر على أن تصريحها غير صالح.

وكشف زميلها ما قالته له المذيعة، معلقا: «يبدو أن زميلتي لديها مشكلة مع رجال الداخلية، هناك خلل تقني في التصريح، رغم أن حليمة نفسها لا تحتاج إلى تصريح، فهي إعلامية كبيرة ومعروفة». مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الكويتية تحتجز حليمة بولند والسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.