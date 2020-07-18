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"الخليج 365" من بيروت: يحاول الممثل الأمريكي "جورج كلوني" وزوجته المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" إبقاء حياتهما الشخصية طي الكتمان وبعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة؛ حفاظًا على خصوصية توأمهما ولحمايتهما من التهديدات الخارجية.

وتنطوي حماية خصوصيتهما بإخفاء هويتهما وشكليهما عن وسائل الإعلام، لكن انتشرت صورة للطفلين أول مرة قبل سنتين بعمر السنة، ومؤخرًا رصدت عدسات الباباراتزي النجم العالمي "جورج كلوني" يتنزه برفقة ابنه "ألكساندر" في شوارع بمدينة لوس أنجلوس، ويمكن ملاحظة الشبه الكبير بين الممثل الأميركي وطفله البالغ من العمر ثلاث سنوات..



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كانت هذه تفاصيل خبر عدسة الباباراتزي ترصد جورج كلوني مع إبنه الكساندر في شوارع لوس انجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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