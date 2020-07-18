هبة طوجي تطرح كليب «يمكن أحلى يفل» على يوتيوب

"الخليج 365" من بيروت: طرحت المطربة اللبنانية هبة طوجي، فيديو كليب أغنتيها الجديدة «يمكن أحلى يفل»، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب» وهي من كلمات مروان وغدي الرحباني، وموسيقى أسامة الرحباني، والكليب من إخراج نادر موصلي.
وكثر لا يعرفون أن أغنية “يمكن أحلى يفل” قامت بغنائها الفنانة اللبنانية رونزا، من خلال مسرحية “الانقلاب” التي عُرضت في لبنان على مسرح جورج الخامس في أدونيس عام 1995.
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