لطيفة تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"

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"الخليج 365" من بيروت: شوقت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها، عبر حسابها على تويتر، لأغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب" التي من المقرر طرحها قريباً عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.
ونشر الفنانة التونسية، مقطع فيديو من الأغنية، وعلقت عليه قائلة:" استنوا اغنيتي الجديدة رد الباب و غرب قريباً جدا على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
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