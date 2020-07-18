هيفا وهبي تصل الى القاهرة لمتابعة قضيتها مع محمد وزيري

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ عن وصولها إلى مطار القاهرة الدولي عبر حسابها على تويتر، وذلك بعد الضجة التي أثيرت بسبب أزمتها مع مدير أعمالها السابق ​محمد وزيري.

ونشرت وهبي مقطع فيديو اشارت من خلاله الى وصولها لمطار القاهرة.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أطلت مع الإعلامي عمرو أديب للحديث عن قضية النصب التي تعرضت لها من قبل وزيري.

ليعلق وزيري على ما ذكرته خلال مداخلتها موضحاً أنه كان على وفاق معها حتى عام 2019، وبدأت الأزمة عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".

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وأكمل وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير الفيلم، موضحًا أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجأ بعدها أنها لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.

وتابع محمد وزيري، من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، قائلا: "بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسمياً في فبراير من هذا العام".

وفوجيء بعدها بإتهامها له بأنها سرق منها مبالغ مالية وغيرها من الإتهامات، ونفي ان يكون مدير اعمالها او ان يكون هناك توكيل عام منها له.