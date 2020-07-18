إليسا تشن هجوماً حاداً على الحكومة اللبنانية

"الخليج 365" من بيروت: شنت الفنانة اللبانية إليسا، هجوماً حاداً على مسؤولي الحكومة اللبنانية من خلال حسابها الرسمي على "تويتر" منتقدة لا مبالاتهم بمعاناة الشعب اللبناني.
وغردت إليسا قائلة "يا عيب الشوم على كل سياسي بعدو قاعد على كرستو والناس عم ترجع عا بييوتا، لا شغل ولا مصاري ولا كهربا ولا مي، شو بدي قلكن، الله ينتقم منكن واحد واحد #العهد_الفاشل #مستشفى_الجامعة_الامريكية".
ويأتي هذا التعليق مرتبطاً بخبر صرف مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت 650 موظفاً من جميع الأقسام بحجة الأزمة الاقتصادية.
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