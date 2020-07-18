شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى لياسمين عبد العزيز: بتغفلينى.. والفنانة ترد: دا العادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار ساخر بين النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضى، فى التعليقات على إحدى صورهما، بحساب الأولى عبر موقع الصور إنستجرام.

وبدأ العوضي الحوار بكتابة تعليق ساخر قائلاً، "بتغفليني" مضيفاً الكثير من ايموشن الضحك والقلوب، وهو ما حرصت عبد العزيز على الرد قائلة " ما هو دا العادي".



تعليق العوضي وياسمين عبد العزيز

وظهرت صباح أمس النجمة ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي، مرة أخرى على أحد شواطئ المدن الساحلية لقضاء إجازة الصيف، حيث نشرت ياسمين، فيديو قصير عبر حسابها على إنستجرام، يظهر وجودها على الشاطئ ومن خلفها زوجها أحمد العوضى.

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وفى وقت سابق، شارك الفنان أحمد العوضى وزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيهما وجمهورهما عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بصورتين جديديتن أثناء قضاء الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.