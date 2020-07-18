شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: أنا مطرب كل الألوان الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم احمد سعد أن أول ألبومين له فى مشواره الغنائى كانت تحمل الطابع الحزين خاصة أنه عندما كان يذهب إلى أحد الأفراح ويغنى كان العريس والعروسة بيصعبوا عليه - على حد وصفه - مضيفا أنه بعد ذلك بدأ يغنى الرومانسى وأغانى الحب والدراما والشعبى، ليقدم كل الألوان الغنائية .

ومن ناحية أخرى ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية "100 حساب"، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

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يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى .