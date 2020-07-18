شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: أخويا عمرو الوحيد اللى بقوله "بحبك يا صاحبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد سعد فى لقائه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء دى إم سى الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أن كل من وقف معه وسانده فى مشواره وفى كل شىء أحب أقوله "بحبك يا صاحبى" وبالأخص أخويا عمرو الذى أستشيره فى كل شىء وأحترم رأيه، مشيرا ان هذه الأغنية تعتبر من أقرب الأغانى إلى قلبه.

وأضاف أن فترة غيابه ليس له شأن فيها، حيث إنه يعتمد دائما على الكيف وليس الكم فى أعماله، بالإضافة إلى الظروف التى يمر بها فى كل فترة.

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وعن أغنية 100 حساب الذى قدمها مع حسن شاكوش وتم منعها من الظهور إلى حتى الآن قال: أحترم قرار النقابة وقرار هانى شاكر نقيب الموسيقيين، خاصة أنه وقف معى فى مشوارى، واصفا شاكوش أنه صوت مميز ومختلف.

وأشار إلى أنه ليس مع منع أغانى المهرجانات ولا أى فن من الفنون ويتمنى أن تخرج الأغنية فى القريب العاجل لأنه يراهن عليها بقوة.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى .