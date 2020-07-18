شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: أزمة شيرين وحسام حبيب الأخيرة كانت مصطنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد سعد أن ما تم نشره مؤخرا عن الخلاف الذى وقع بين كل من المطربة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب ليس له أى أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه تربطه بهما علاقة صداقة قوية من أيام معهد الموسيقى العربية وأرى أن الموضوع كان مصطنعا من أوله إلى آخره.

وأضاف، أثناء استضافته مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء دى إم سى الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أنه دائما ما يضحك ويجلس معهما كى يستمع إلى أغانيهما الجديدة، مؤكدا أنهما لو وقعوا فى مشكلة فى اعتقادى الشخصى مش هيكلمونى.

ومن ناحية أخرى ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية "100 حساب"، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغان.