شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زينة تطهو الطعام فى مطبخها.. وهيثم شاكر يعلق: عملتى حسابى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة زينة رضا متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة خلال إعدادها الطعام من داخل مطبخها، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وتفاعل الكثير من نجوم الفن مع الصور عبر خاصية التعليقات، حيث كتب الفنان هيثم شاكر قائلا: "عملتي حسابي"، فيما علقت النجمة إنجي وهدان قائلة: "والنبي في حد بيقف حلو كده في المطبخ".



الفنانة زينة

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وفي وقت سابق، حرصت الفنانة زينة على الاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقتها "حلا"، بمجموعة صور تجمعها مع النجم تامر حسني، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وكتبت زينة: "أول فرحتي وبنتي حبيبتي هي بنت أعلى ما في حياتي أختي حبيبتي، أكبر مشاكلي معاها إنها بتحب تامر أكتر ما بتحبني، شكرا يا حلا، كل سنة وانتى طيبة وسعيدة وناجحة وأشوفك يا رب زي بتمني لك يا روح قلب خالتك".

ونشرت زينة منذ أيام، صورة جديدة عقب سقوطها من على السلم، وعلقت قائلة: "امنعوا الضحك"، وسط حالة من الضحك والفرح من قبل جمهورها، وهو التريند الذى ظهر منذ فترة عبر إنستجرام، يظهر فيه الأشخاص وهم يسقوط على السلم أو على الأرض، أو أى شيء مرتقع، إلا أن زينة رأت خوض التحدى الآن.

يشار إلى أن الفنانة زينة شاركت متابعيها وجمهورها من قبل، أفضل الصور التي التقطت لها في حياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها.

وشاركت النجمة زينة فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "جمع سالم" ويناقش المسلسل فى إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.