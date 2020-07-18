شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى تقدم شخصية مرعبة فى مسلسل "الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة هبة عبد الغني مؤخرا لأسرة مسلسل الكهف، تأليف كل من منة إكرام ، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه على احد المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة.

وتقدم هبة شخصية مرعبة لم يسبق أن قدمتها من قبل خلال مشوارها الفني، وستكون بمثابة مفاجأة غير متوقعة للجمهور.

مسلسل الكهف تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يخوضون مغامرات في عوالم خيالية ، كما يعتمد 70% منه على تقنية المؤثرات البصرية VFX.

ويشارك في بطولته نجوم من مصر و السعودية و لبنان منهم من مصر خالد كمال وفراس سعيد و ليلى أحمد زاهر و حمزه العيلي و هبة عبدالغني و من السعودي الفنان عبدالرحمن اليماني و الفنان الشاب محسن منصور،و من لبنان ليلي شندول.

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جدير بالذكر أن الفنانة هبة عبد الغني، شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي، في كلا من مسلسل فرصة تانية، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين كياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، أيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

هذا الي جانب مسلسل "ليالينا٨٠" ومن تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح وبطولة مجموعة كبيره من نجوم الدراما المصرية منهم خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.

كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.