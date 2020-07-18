بينهم حسام حبيب واَخرهم محمد رمضان.. فنانون صدر ضدهم أحكام قضائية في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع بداية عام 2020 وحتى الاَن، صدر العديد من الأحكام القضائية في حق بعض الفنانين، بينها بسبب مشاجرات، وأخرى في قضايا تهريب وشغب، بينما حكم على أخر في قضية نفقة، بينما كان أخر حكم لصالح الفنان محمد رمضان الذي حكم ضده بالسجن سنة في قضية الطيار الشهيرة بسبب التشهير به عبر مواقع الإنترنت.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز الفنانين الذين صدر ضدهم أحكام قضائية هذا العام.

محمد رمضان

قضت محكمة جنح الدقي، الجمعة 17 يوليو، بحبس الفنان محمد رمضان سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان؛ لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

أحمد الفيشاوي

أصدرت محكمة جنح الدقي في نهاية يناير حكماً بسجن الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة وغرامة بمبلغ 500 جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 20000 جنيه تعويضاً لامتناعه عن دفع النفقة الخاصة بابنته لينا الفيشاوي.

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وقد تقدم أحمد الفيشاوي باستئناف على الحكم، وقد قامت محكمة الدقي منذ أيام بتأجيل الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" لجلسة 22 يوليو، لتقديم المستندات.

طارق النهري

قبلت محكمة النقض، السبت 4 يوليو، الطعن المقدم من الفنان طارق النهري في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وصححت الحكم الصادر بالمؤبد ضده إلى السجن المشدد 15عاما.

وصدر حكم النقض على "النهري" بعد تسليم نفسه لقوات الأمن.

وأسندت النيابة للمتهمين المشاركين في القضية نفسها، تهما، مثل: "مقاومة السلطات، الحريق العمد لعدد من المباني، إتلاف وتخريب ممتلكات عامة، تعطيل مرافق عامة، حيازة أسلحة بيضاء، إحراق سيارات تابعة لوزارة الصحة" .

بطرس غالي

في 15 فبراير الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين،، بمعاقبة الفنان بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف غالي، بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي "تهريب الآثار" المصرية للخارج.

وتضمنت القطع الأثرية المسروقة حوالي 22 ألف قطعة نقدية ذهبية و 151 تمثالًا و5 أقنعة مومياوات و11 وعاء فخاريا و3 قرميدات خزفية تعود إلى العصر الإسلامي وتابوت خشبي.

حسام حبيب

وفي مارس الماضي، أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، وذلك في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه، لدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول.

وقد قام حسام حبيب بتقديم استئناف على الحكم، وقد أجلت المحكمة نظر الاستئناف لـ 3 سبتمبر.