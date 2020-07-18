صورة.. عمرو عبد الجليل يتعاقد رسميًا على "تحت تهديد السلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعاقد الفنان عمرو عبدالجليل، رسميًا على المشاركة في بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح"، بطولة الفنان هاني سلامة. ونشر المنتج أحمد السبكي صورة تجمعه بعمرو عبدالجليل، أثناء التعاقد عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements وعلق "السبكي" على الصورة :"عمرو عبد الجليل، تحت تهديد السلاح، إخراج محمد العدل، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أيمن بهجت قمر". ويعود الفنان هاني سلامة للسينما من خلال فيلم "تحت تهديد السلاح"، بعد غياب 9 سنوات، منذ أن قدم فيلمه "واحد صحيح". الفيلم يشارك في بطولته كوكبة من النجوم بينهم غادة عادل، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

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