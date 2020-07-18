أمير كرارة في حمام السباحة وندى بسيوني على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة لها من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ونظارة شمسية.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية.

إلهام عبدالبديع

نشرت الفنانة إلهام عبدالبديع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

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ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر خلال الاستمتاع بإجازتها الصيفية.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة له من داخل البحر، خلال إجازته الصيفية في سيناء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل حديقة منزله وبجانبه "حمام سباحة".

ساندي

المطربة ساندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "عدم وجودي مش اختفاء ده هدوء ما قبل العاصفة، يومكم جميل".

أحمد كرارة

نشر الفنان أحمد كرارة صورة تجمعه بشقيقه النجم أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدهما داخل "حمام السباحة"، خلال عطلتهما الصيفية.