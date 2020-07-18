إبراهيم عيسى للمصري أفندي: السينما النظيفة تعبير "قذر"

قال الكاتب الصحفى والإعلامى والروائى إبرهيم عيسى، إن لديه فيلم سيعرض فى عيد الأضحى على منصة "شاهد"، وهو فيلم "صاحب المقام"، وأول صوفي مصري، وجوده على "شاهد" له دلالة تاريخية، فهو من بطولة يسرا وآسر ياسين ومجموعة من الفنانين وإخراج محمد العدل، أعتقد أننا أمام فيلم مختلف ومصرى أصيل، وقرار عرضه بالسينمات له علاقة بكورونا، ولكن فى ليلة عيد الأضحى سيعرض فى منصة شاهد، صناعة المنصات الرقمية زادت بنسبة

30 % منذ جائحة كورونا ، وهوما يبرز أهمة التكنولوجيا.

وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، تعبير السينما النظيفة تعبير "قذر"، وهدفه منتهى الدناءة، ومصطلح يتعامل مع السينما على أنها "قذرة"، وأننا محتاجين سينما عكسها، وكأننا نصف كل رموز السينما بأنها مدانة، وهذا كان جزء من المشروع السلفى لضرب الفن المصرى، بهدف تحويل للمعتزلات لداعيات إسلاميات، فهذه

معركة لتشويه السينما، لسحب ريادة السينما المصرية، لأنها بالنسبة لنا أهم قوى فى مواجهة التطرف فى المجتمع العربى، ولا تزال بعض هذه الأفكار موجودة، ولكن السينما المصرية ستنتصر وتهزم التطرف.

وأضاف عيسى، هناك ممثلين لديهم قدر من التزمت، والعيب ليس عليهم، ولكن على المخرج والمنتج والمؤلف، الذين يتعاملوا مع هذه المحاذير، وأى شخص له حق فى أن يكون لديه شروط، ولكن المشكلة فى من يقبل هذه الشروط.

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وأردف، هؤلاء الأشخاص ممثلين، وليسوا فنانين لديهم أفكار ورؤى عميقة، وحقيقة الأمر هذه واجهات، ومنهم من واجهة للإخوان، فالسلفية والتطرف توغلوا خلال السنوات الماضية.