صور .. جنازة ابنة شفيق نور الدين

شيعت جنازة سمية شفيق نور الدين، بقرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمقابر المنوفية، واقتصر العزاء على الأقراب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأدى أهالى قرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، صلاة

الجنازة على سمية شفيق نور الدين، ابنة الفنان الراحل شفيق نور الدين، وشقيقة الفنان نبيل نور الدين.

وكانت سمية ابنة شفيق نور الدين تطل في البرنامج التليفزيونية المختلفة، وتحكي ذكرياتها مع والدها الراحل

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ومحطات من مشواره الفني، كما أنها استلمت عدد من الجوائز لوالدها بنفسها.

ويعد شفيق نور الدين من أحد نجوم الفن الجميل ولد عام 1911، شارك في أدوار مميزة في السينما والدراما والتليفزيون، ومن أشهر أعماله: مراتي مدير عام، القاهرة والناس، معبودة الجماهير، أمير الدهاء، إسماعيل ياسين في السجن، عدو المرأة، وغيرها من الأعمال التراثية المميزة.