شيعت جنازة سمية شفيق نور الدين، بقرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمقابر المنوفية، واقتصر العزاء على الأقراب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأدى أهالى قرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، صلاةالجنازة على سمية شفيق نور الدين، ابنة الفنان الراحل شفيق نور الدين، وشقيقة الفنان نبيل نور الدين.
وكانت سمية ابنة شفيق نور الدين تطل في البرنامج التليفزيونية المختلفة، وتحكي ذكرياتها مع والدها الراحل
ويعد شفيق نور الدين من أحد نجوم الفن الجميل ولد عام 1911، شارك في أدوار مميزة في السينما والدراما والتليفزيون، ومن أشهر أعماله: مراتي مدير عام، القاهرة والناس، معبودة الجماهير، أمير الدهاء، إسماعيل ياسين في السجن، عدو المرأة، وغيرها من الأعمال التراثية المميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. جنازة ابنة شفيق نور الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.