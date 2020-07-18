تراند اليوم : تيك توك لمحمد رمضان تشعل تويتر – فيديو

حققت أغنية تيك توك لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا تصدرت تريند “تويتر”، واقتربت من كسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية :”فى حاجة مش واصلالك .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok”.

عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده”.

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أنا مشغول .. جدولى مقفول .. عايزة تشوفينى، تقابلينى، تسمعينى .. تعاليلى حفلتى على طول! .. Tik Tok, Tik Tok”.