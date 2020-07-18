تراند اليوم : تطور جديد في قضية إتهام شقيقة أحمد فلوكس بسرقته

بعد أن وجّه لها إتهام بسرقة حساب شقيقها الممثل المصري ​احمد فلوكس على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أجلت محكمة جنح الدقي، نظر المعارضة المقدمة منها على حكم حبسها غيابياً سنتين، وذلك لجلسة 28 تموز (يوليو) الجاري، للنطق بالحكم، وذلك بعدما أقر الطرفان أمام هيئة المحكمة بالتصالح.

وكان كشف فلوكس، في بيان صحافي من قبل، أن كل ما في الأمر هو أن هناك شخصا يعمل بالشركة التي تمتلكها شقيقته، وهو الذي قام بسرقة حساب “فيس بوك” من خلال جهاز الشركة، وهذا ما توصلت له التحريات بالقضية، حيث إن الجهاز والـ “I p”مسجل باسم شقيقته، هذا بجانب شبكة الإنترنت التى تمت سرقة الحساب من خلالها، لذلك صدر الحكم بحق شقيقته، نظرا لامتلاكها جهاز الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، بالرغم أنه ليس لها علاقة بالواقعة، التي علمت بها بعد صدور الحكم، في الوقت الذى فوجئ به فلوكس أيضا .وأضاف فلوكس أنه ليس من المنطقي أن يقاضي شقيقته في واقعة مثل تلك، أو أبعد من ذلك، لكن الشخص الذي يعمل معها هو الذي تسبب في هذه الأزمة الغريبة، التي كانت سبباً فى حالة من الغضب له ولشقيقته.