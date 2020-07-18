إيشواريا راي تدخل المستشفى بعد إصابتها بكورونا

رنا صلاح الدين - دخلت ممثلة بوليوود ايشواريا راي باتشان مستشفى نانافاتي في مومباي للعلاج من فيروس كورونا، بعد تأكد إصابتها وابنتها اراديا باتشان.
كانت ايشواريا تخضع للحجر المنزلي مع ابنتها، في الوقت الذي يخضع فيه زوجهاابهيشيك باتشان ووالده النجم الكبير أميتاب باتشان للعلاج بجناح العزل في المستشفى.
وتم تشخيص أيشواريا، 46 عامًا وابنتها اراديا البالغة من العمر ثماني سنوات بالاصابة بالفيروس، وذلك بعد يوم من اختبار والد زوجها النجم أميتاب باتشان، وزوجها ابهيشيك باتشان.
وقال مصدر في المستشفى لوكالة الأنباء الهندية: "تم إدخال كل من أيشواريا وأراديا إلى مستشفى انانفاتي، وهما بخير، وقال أحد المطلعين: "أيشواريا بحاجة إلى رعاية طبية".
منذ تشخيصه، قام النجم أميتاب باتشان بتحديث حالته ويومياته بانتظام حول صحته على وسائل التواصل الاجتماعي.
يقول في إحداها كوجهًا حديثه لمتابعيه "في الأوقات السعيدة، في أوقات المرض، أنتم اقربائنا، اعزائنا الطيبين، معجبينا الذين أعطونا الحب والدعاء والصلاة بلا حدود، نعبر عن امتناننا الكريم لكم جميعًا".
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