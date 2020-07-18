الأميرة بياتريس تتزوج دون حفل زفاف.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الأميرة البريطانية بياتريس، الابنة الكبرى للأمير أندرو وسارة دوقا يورك، بزواجها من مطور العقارات الإيطالي إدواردو مابيلي موتسي، في قلعة وندسور.

ووفقا لصحيغة "ذا صن" البريطانية، فإن الزواج تم بعدما أدت جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 إلى إلغاء خطط الزواج في مايو الماضي بعد أن ألغي حفل زفافها للعديد من المرات.

الأميرة بياتريس

كان من المقرر أن يتزوج بياتريس وإدواردو في تشابل رويال بقصر سانت جيمس في نهاية مايو، ولكن تم تأجيل حفلهم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ولم يتم تحديد موعد جديد من قبل القصر في ذلك الوقت.

الأميرة بياتريس

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حضر الحفل السري أجداد العروس الملكة ودوق إدنبره، اللذان كانا في عزلة في قلعة وندسور، مع والدها الأمير أندرو، وبدت الملكة متألقة باللون الأخضر حيث شوهدت بعد انتهاء المراسم.

الأميرة بياتريس

الأميرة بياتريس هي ابنة الأمير آندرو، دوق يورك وحفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة السابق الأمير فيليب، ووالدتها هي سارة فيرغسون دوقة يورك، وتزوجت شقيقتها الصغرى الأميرة أوجيني في قلعة وندسور في أكتوبر 2018.

الأميرة بياتريس