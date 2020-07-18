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الأميرة بياتريس تتزوج دون حفل زفاف.. صور

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رنا صلاح الدين - احتفلت الأميرة البريطانية بياتريس، الابنة الكبرى للأمير أندرو وسارة دوقا يورك، بزواجها من مطور العقارات الإيطالي إدواردو مابيلي موتسي، في قلعة وندسور.

ووفقا لصحيغة "ذا صن" البريطانية، فإن الزواج تم بعدما أدت جائحة فيروس كوفيد-19 إلى إلغاء خطط الزواج في مايو الماضي بعد أن ألغي حفل زفافها للعديد من المرات.

c3d69d708c.jpgالأميرة بياتريس

كان من المقرر أن يتزوج بياتريس وإدواردو في تشابل رويال بقصر سانت جيمس في نهاية مايو، ولكن تم تأجيل حفلهم بسبب تفشي جائحة ولم يتم تحديد موعد جديد من قبل القصر في ذلك الوقت.

ba637909f8.jpgالأميرة بياتريس

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حضر الحفل السري أجداد العروس الملكة ودوق إدنبره، اللذان كانا في عزلة في قلعة وندسور، مع والدها الأمير أندرو، وبدت الملكة متألقة باللون الأخضر حيث شوهدت بعد انتهاء المراسم.

f592c19534.jpgالأميرة بياتريس

الأميرة بياتريس هي ابنة الأمير آندرو، دوق يورك وحفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة السابق الأمير فيليب، ووالدتها هي سارة فيرغسون دوقة يورك، وتزوجت شقيقتها الصغرى الأميرة أوجيني في قلعة وندسور في أكتوبر 2018.

d0c6088d6c.jpgالأميرة بياتريس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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