هيفاء وهبي بإطلالة تخطف الأنظار عبر "انستجرام"

شاركت اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هيفاء"، خلال استعراض جمالها، بتسريحة شعر انسيابية، وتوب أزرق مكشوف مكشوف الظهر وبنطلون جينز ورسمت تاتو على كتفها، نالت إعجاب متابعيها.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الدعوى التي رفعها محمد وزيري (مدير أعمال هيفاء وهبي السابق)، لإثبات زواجه العرفي منها.

في البداية، قام الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من هيفاء وهبي.

Advertisements

وجاءت تلك الخطوة بعد ما كشف ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها.

قد يهمك أيضا:

نانسي صلاح تبيّن تفاصيل شخصيتها في “أسود فاتح” مع هيفاء وهبي

سمية الخشاب فى أحدث ظهور على إنستجرام بالزى المغربى