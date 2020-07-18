ليلى علوي تعيد نشر صور قديمة لها عبر "انستجرام"

نشرت النجمة ليلي علوى صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت ليلى علوى فى الصور بإطلالة الثمانينيات والتسعينيات وعلقت قائلة "مافيش ست مبتابعش الموضة والأزياء.. وانا واحدة منهم.

وتابعت "كنت محظوظة إني استمتعت بكل الأذواق، وكل صيحات الموضة في الثمانينات والتسعينات، والأجمل انك بعد سنين تلاقي الموضة اللي بتحبها رجعت تاني وبتملا الشوارع والصور حبيتوا إيه من الموضة اللي رجعت تاني؟ ????????????????.

من ناحية أخرى اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أحدث أعمال ليلى علوي السينمائية للخروج إلى النور بعد أن واجه مصير مجهول على مدار الفترة الماضية، وتوقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات إنتاجية خاصة وأن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.

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ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض

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