مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن موعد انعقاد دورته الثانية

أعلنت مؤسسة المهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إقامة الدورة الثانية في النصف الثاني من عام 2021، وذلك بعد اعتبار الدورة الأولى ملغاة بعدما حال تفشي فيروس كورونا المستجد دون إقامتها في موعدها المحدد شهر مارس الماضي.

وكشفت إدارة المهرجان عن إنهاء تكليف المخرج محمود صباغ بالإدارة التنفيذية للمهرجان بعد أن عمل خلال المرحلة التأسيسية على إنجاز عدة مبادرات على مستوى الأفلام وإنهاء تفاصيل الدرورة الاولى التي تم تأجيلها قبل أيام من إنعقادها بسبب جائحة كورونا.

وقالت مؤسسة المهرجان إن محمود صباغ انهى عمله بعد أن حقق أهداف المرحلة التأسيسية للمهرجان السعودي، ومن المنتظر أن يعود لأنشطته الإبداعية كمخرج متميز حاز بأفلامه على جوائز في كبرى المهرجانات المرموقة.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إعادة قيمة تذاكر أفلامه المباعة إلى الجمهور عبر أليات محددة، وذلك بعد إلغاء دورته الإفتتاحية قبل أيام من إنعقادها في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر في وقت سابق عن توجيه موارد صندوق الدعم الاجتماعي لدعم صناع أفلام المحلّيين المتضررين من الإجراءات الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف الصندوق تقديم الدعم المالي المباشر لأي من العاملين في صناعة السينما المحليّة بالمملكة، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ، وباتوا غير قادرين على إستيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحية طارئة.

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وتصل سعة الصندوق من الدعم إلى 200 ألف ريال سعودي وبحد أقصى 5000 ريال للشخص الواحد.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية.

ويعقد المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم

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