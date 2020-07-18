منى العتيبي ابنة الهام الفضالة ترد على تشبيهها بـ "مايكل جاكسون"

أكدت منى العتيبي ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أنها تلقت العديد من التعليقات التي شبهتها بالفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون، مبدية استغرابها من هذا التشبيه.

وقالت العتيبي عبر مقطع فيديو: "الناس الفترة هذه يدشون علي يقولون تشبهين مايكل جاكسون.. وين مايكل جاكسون.. اول شي شان زين أصير مايكل جاكسون.. الأسطورة العالم كلها تعرفه.. نمبر وان في العالم.. هذا لو انا مسوية خشمي كان وشو بتقولون.. نطروا لين سويت خشمي.. عدلته ذيك الساعة قولولي مايكل جاكسون.. مايكل جاكسون يعني تو الناس.. انطروا خلي نسويه.. بعدين دشوا وعلقوا عشان الناس تتماشى وياكم.. مايكل جاسكون مايكل جاكسون بالكومنتات.. تو الناس حبايبي".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، فرأى بعضهم أن هناك شبها كبيرا بينها وبين مايكل جاكسون، فيما سخر آخرون من جملتها أنها لم تجر بعد عملية تجميل، مؤكدين أن ملامحها تغيرت بشكل كبير عن السابق، ومن الواضح أنها أجرت العديد من عمليات التجميل.

طرف آخر عدّ تشبيهها بالفنان مايكل جاكسون نوعا من أنواع التنمر، وأن ردة فعلها بدت عادية ومتقبلة للانتقادات بشكل إيجابي.

وقبل أيام علقت الفنانة إلهام الفضالة على تشبه ابنتها بمايكل جاكسون؛ إذ أمسكت الفنانة صورة لابنتها عبر لوح "تابلت ذكي" استعرضت من خلاله شكلها ونفت ما تردد عن خضوعها للتجميل، ثم سخرت ممن شبهوها بمايكل جاكسون، ممازحة بأن ابنتها تشبهه قليلا في تلك الصورة لكن هذا لا يعني أنها قد خضعت للتجميل، موضحة أن المتنمرين يجدون دائما وسيلة للسخرية أيا كان شكل الأنف.

يذكر أن منى العتيبي بدأت بالظهور أمام الجمهور بشكل واسع بعد حفل زفافها الذي نشرت تفاصيله والدتها وشاركت العديد من الفيديوهات من حفل الزفاف، وبعدها أصبحت منى وجها معروفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أما والدتها إلهام الفضالة فهي فنانة كويتية بدأت مشوارها في عام 2000 في مسرحية "عالباب يا شباب" مع داوود حسين وحسن البلام.

وفي الفترة من 2003 إلى بداية عام 2008 كانت محتكرة لصالح سكوب سنتر للإنتاج الفني العائدة ملكيتها للكاتبة فجر السعيد، وترى هي أن الاحتكار أفادها ولم يفدها بالوقت ذاته حيث أضاع عليها العديد من الفرص للمشاركة بأعمال أخرى.

متزوجة من الصحفي خليل التميمي، ولديهما ابنتان هما فجر والنور. وابنتها الكبرى منى من زوجها الأول، كما أن الممثلة ريما الفضالة هي أختها من والدها.

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