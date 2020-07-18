حفيدة رجاء الجداوي تنشر صورة جديدة على "إنستجرام" جدتها

حرصت روضة حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، على نشر صورة جديدة بحساب جدتها على "إنستجرام"، وذلك حتى يدعو لها جمهورها بالرحمة كلما شاهد صورها.

وعلقت روضة على الصورة: " أنَّا كانت بتحب الinstagram قوي و كانت بتفرح بالكومنتس و تقول لنا شوفو نزلت إيه والناس الجميلة بتقول ايه، وإحنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا إننا نفضل ننزل صورها علي طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة و كل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهاردة للأسف مش هايكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هي لو حاسة بينا هتكون فرحانه قوي".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في 5 يوليو عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

رانيا محمود ياسين تنشر صورة بصحبة رجاء الجداوي

مساعدة رجاء الجداوي لـ22 عاماً تبكيها وتكشف صفاتها في الحياة اليومية