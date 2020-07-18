هيفاء وهبى تصل القاهرة بعد تصاعد أزمتها مع محمد وزيرى

وصلت الفنانة هيفاء وهبي إلى مطار القاهرة الدولي بعد أيام من تصاعد الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا عقب إعلانه الزواج منها في السنوات الماضية.

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو تزامنا مع وصولها إلى مطار القاهرة الدولي معلقة: "مطار القاهرة الدولي".

وأثارت تصريحات محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، حول الزواج منها، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما قاله، فيما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "العدالة لهيفاء وهبي" تضامنًا مع الفنانة الشهيرة.

وفى سياق آخر ردت الفنانة هيفاء وهبي على تصريحات مدير أعمالها السابق محمد وزيري التي ذكرها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، بأنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، حيث كتبت الفنانة هيفاء وهبي عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "كذاب".

وفي وقت سابق، نفى محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، ما ذكرته الفنانة خلال أحاديثها لوسائل الإعلام المختلفة، موضحاً أنه كان على وفاق مع الفنانة حتى عام 2019، وبدأت الأزمة عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".

وأكمل وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير الفيلم، موضحًا أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجأ بعدها أنها لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.

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وتابع محمد وزيري، من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات ترفض بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، قائلا: "بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسمياً في فبراير من هذا العام".

وأوضح محمد وزيري، أنه لم يريد إعلان الزواج من هيفاء وهبي، وقبل أن يقال عنه بأنه مدير أعمالها، وكان زوجها وقتها، موضحًا أن هيفاء لديها سيدة مديرة أعمالها، قائلاً: "كانت علاقتي بيها طوال الوقت هو الاهتمام به ولدي قسيمة الزواج الخاصة بنا وقدمتها للمحكمة".

وأردف محمد وزيري، أنه طلب من الفنانة الحضور لمشاهدة الفيلم، وكان ذلك في فبراير من العام الحالي، ومن بعد ذلك الاتصال لم ترد علي اتصالاتي، قائلاً: "من بعدها استعنت بالمحامين وقررت التزام الصمت لأنها زوجتي ولن أقبل بأن أظهر وأتحدث أمام الجميع، لن أكن مدير أعمالها وكذلك كما أدعت بوجود توكيل كما أنني لم أهددها هوا في أيه عند هيفاء عشان أهددها".

وفي سياق منفصل كشفت الفنانة هيفاء وهبى تفاصيل جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، حيث دعوى إثبات زواجه منها. وكتبت الفنانة هيفاء وهبى، عبر حسابها بموقع تويتر: "اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي اخينا لجألها ليغصبنى إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".

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