شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: محمد سامى مخرج فاهم فى المزيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم احمد سعد أنه سعيد بردود الفعل التى تلقاها على الأغانى الذى قدمها فى مسلسل "البرنس" فى موسم رمضان الماضى وحقق من خلالها نجاحا كبيرا بإشادة الجميع.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضون فى برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى أن هيثم نبيل يعد من أهم مكاسب المسلسل الذى قام بتلحين الأغانى، مشيرا إلى أن الفنان محمد رمضان قام بسماع أغنية من الأغانى التى تخصنى وأعجب بها، وأرسلها إلى المخرج محمد سامى وكانت أغنية تتر النهاية.

Advertisements

وأضاف سعد: "محمد سامى مخرج شاطر وموهوب وفاهم فى المزيكا، ويمتلك رؤية واسعة وكنت مبسوط بالعمل معه فى المسلسل".

ومن ناحية أخرى ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية "100 حساب"، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى .