شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تشوق جمهورها بأغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها، عبر حسابها بموقع تويتر، بأغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب" التي ستطرحها قريبا عبر قناتها بموقع يوتيوب.

ونشر الفنانة لطيفة، مقطع فيديو من الأغنية، وعلقت قائلة:" استنوا اغنيتي الجديدة رد الباب و غرب قريباً جدا على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وتقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء تواجدها داخل السيارة في الساحل الشمالية وهي تغني "أنت ياه"، معلقة: "انت ياه ياللي عمري ما شفت زيك في الحياة، إنت ياه، مباشر من الساحل الشمالي".

يشار إلى أن أحدث أغانى النجمة التونسية لطيفة تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألخان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.