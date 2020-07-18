شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 ملايين مشاهدة لكليب "عدى الكلام" للمطرب سعد لمجرد × 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الملحن عزيز الشافعى، بوصول كليب المطرب المغربى سعد لمجرد "عدى الكلام" التى طرحها باللهجة المصرية، لأكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الشهير.

ونشر الشافعي، صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "مشاهدات كليب عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتعدى 5 ملايين في خلال 48 ساعة".

كان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على إنستجرام، "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى واجعل مثواها الجنة‎."‎

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كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهر لمجرد ‏على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه ‎The Greatest showman، بزى لاعبين السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع، إذ أنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما‎.‎

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعي من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي، وذلك بعد ان ‏حققت اغنيته "انت معلم " ما يقارب من المليار مشاهدة على اليوتيوب، تم تصوير الاغنية الجديدة "عدى الكلام" بـ سيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومان وتضمنت مشاهد اكشن والعاب السيرك المتنوعة‎.‎

الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.‎